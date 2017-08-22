Bağımsız Global Banking & Finance Review’in 2017 yılı ödüllerine Halkbank AD Skopje de layık görüldü.

Halkbank, KOBİ (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler) alanında Makedonya’nın en iyi bankası seçildi.

Son yıllarda Makedonya’nın önde gelen bankalarından biri haline gelen Halkbank AD Skopje, özellikle KOBİ’lere sağladığı destekle bir adım öne çıkıyor.

2016 sonu itibarıyla ülke genelinde 37 şube, 103 ATM ve 461 çalışanla hizmet veren Halkbank AD Skopje’nin aktifleri aynı dönemde 582 milyon avro oldu.



Konuyla ilgili Halkbank AD Skopje'den şu açıklama yapıldı:



"Halkbank AD Skopje’nin 2017 yılında Makedonya’nın KOBİ’ler için en iyi bankası ilan edilmesi, Bankanın sunduğu hizmet kalitesinin ve bir ülkenin ekonomik kalkınmasının en önemli unsurlarından biri olan KOBİ’lerin desteklenmesinde katkısının diğer bir teyididir.

Bankanın yıllar içerisinde uyguladığı aşamalı ve başarılı pazarlama stratejisi, KOBİ ve kurumsal krediler portföyünün sürekli büyümesine katkıda bulunmakta olup 2016 yılı sonunda ticari segmente kullandırılan kredi tutarı 271,2 milyon euro’ya ulaşırken toplam 1.215 şirkete kredi hizmeti sağlanmıştır. 271,2 milyon eur’luk ticari kredi portföyünün 125,6 milyon euro’su müşteri bazında 48’i kurumsal segmentte olup, geriye kalan 1.167 ticari kredinin toplam 145,6 milyon euro küçük ve orta ölçekli işletmelere kullandırtmıştır.

Bankanın günlük faaliyetleri ve stratejik planları, üretken Makedonya için fon ve kaynak sağlayarak Makedonya ekonomisine yardım ve desteği teşvik etmek yönündedir. Bu durum, Bankanın ülke ekonomisini desteklemek için kalkınma fonlarını sağladığı uluslararası finansal kuruluşlarla olan sayısız işbirliğine de yansımaktadır. En büyük uluslararası finansal kuruluşlarla olan uzun soluklu işbirliğinden dolayı Halkbank AD Skopje farklı amaç ve kalkınma hedeflerine sahip çeşitli kredi hatları kullanmaktadır.

MBPR (Makedonya Kalkınmayı Destekleme Bankası) ile işbirliği içinde Halkbank, Avrupa Yatırım bankası (EİB) ve KFW kredi hatları gibi, Makedonya Cumhuriyeti’nde kayıtlı olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin temel ve işletme sermayesi ihtiyaçlarını ve öncelikli projelerini finanse etmek için iki kredi hattı sağlamaktadır. Halkbank, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) vasıtasıyla ticari-finansal işlemlerle (ticaret malı ithalatı-ihracatı) tüzel kişiler için uygun fonlar sağlamaktadır.

Öte yandan, Avrupa Güneydoğu Avrupa Fonu (EFSE) ile uzun zamandır devam eden işbirliğinin bir sonucu olarak Halkbank AD Skopje, küçük ve orta ölçekli işletmeler için yatırım projelerinin finansmanının yanı sıra vatandaşlara yönelik konut ürünlerini finanse etmek doğrultusunda yapılandırılmış ürünler sunmaktadır.

Çevreye önem veren ve topluma karşı sorumlu bir şirket olarak Halkbank, GGF Fonu ile işbirliği içinde Makedonya piyasasında eko projelerin, yani enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları alanındaki projeleri finanse etmek için uygun koşullu fonlar sağlamaktadır. Eko-kredi ürünleri çevrenin korunması için büyük önem taşır. Makedon şirketleri ve Makedon hanelerdeki daha düşük enerji tüketimi ve tarım yatırımları için enerji verimli projelerin finanse edilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Tüm bu bilgiler ve rakamlar Bankanın başarısından söz ederken Bankanın “Bireysel bankacılık alanındaki hizmetlerde güçlü bir varlığı bulunan ve evrensel bankacılığın tüm gereksinimlerini yerine getirebilen önde gelen bir KOBİ bankası olmak” vizyonunu teyit eder.

Bu faaliyetlerle birlikte Halkbank, vatandaşlara yönelik hizmetlerin geliştirilmesi ve kolaylaştırılması yönünde sürekli yatırım yapmaktadır. Geçtiğimiz yıllardaki yatırımlar, aynı zamanda yüksek güvenlik seviyesi sağlayarak müşterilere yönelik günlük bankacılık işlemlerini basitleştirmek için yapılan temassız teknoloji yatırımları, gerçek ve tüzel kişiler için tamamen yeni e-bankacılık ve mobil bankacılık yatırımları, çevrimiçi başvurular, Erp-sistem yatırımları ve daha birçok süreçten oluşmaktadır.

Bu ödül, Halkbank AD Skopje’nin ülkedeki kurumsal ve KOBİ’lerin profesyonel ortağı olarak çalışmaya devam etmesi ve müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik çalışmalara devam etmesi için bir teşvik olacaktır. Banka olarak bizler, daima müşterilerimizin yanındayız. Profesyonel ekibimiz ve Bankanın güçlü yönetim sistemi ile birlikte KOBİ’ler ve kurumsal müşterilerimiz ile olan işbirliğimizi genişletmeye ve birlikte yeni fırsatlar yaratmaya devam ediyoruz."