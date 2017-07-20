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20 Temmuz 2017 Perşembe

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Halkbank, Makedonya'daki 5 Büyük Banka Arasında

Halkbank Skopje'nin (Halkbank Üsküp), Makedonya'daki 5 büyük banka arasında yer aldığı bildirildi.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 09:52
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Halkbank, Makedonya'daki 5 Büyük Banka Arasında

 

 

Halkbank Skopje'nin (Halkbank Üsküp), Makedonya'daki 5 büyük banka arasında yer aldığı bildirildi.

Halkbank Üsküp'ten yapılan açıklamada, küresel vizyonunu yeni ürün ve hizmet kalitesiyle sürdüren Halkbank Üsküp'ün, başarı öyküsünü, piyasaya sürdüğü yenilikçi ürünlerle devam ettirdiği belirtildi.

Halkbank'ın Makedonya'da 2011'den bu yana varlığını sürdürdüğü hatırlatılan açıklamada, "Makedonya finansal piyasasına girişinden bugüne kadar finans sektöründe kararlı bir şekilde yürümekte ve stratejik gelişimini sürekli artırmaktadır. Piyasaya girişinden bugüne kadar öz kaynaklarını 67,5 milyon avroya çıkarmıştır. Bu rakamlara göre, Halkbank Üsküp, Makedonya'daki bankalar sıralamasında sermaye büyüklüğü açısından dördüncü sırada yer almaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Bankanın sermayelendirme süreciyle eş zamanlı olarak hizmet kalitesini artırma noktasında çok sayıda yeni çalışmanın sürdürüldüğü aktarılan açıklamada, 2016 sonu itibarıyla ülke genelinde 37 şube, 103 ATM ve 461 çalışanla müşterilere modern ve teknolojik hizmet verildiği bildirildi.

Müşterilere daha iyi hizmet sunulabilmesi amacıyla devamlı olarak geliştirilen geniş bir hizmet yelpazesine yatırım yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: 

"Yatırımlar; kart işlem merkezi, 3D secure platformu, yeni ATM'ler, son model POS cihazlar, temassız teknolojisi, gerçek ve tüzel kişiler için tamamen yeni elektronik ve mobil bankacılık, online başvuru, ERP sistemi ve birçok farklı süreci kapsamaktadır. Müşterilerin günlük bankacılık işlemlerini yüksek güvenlik seviyesinde kolayca yapabilmeleri amacıyla bu yatırımların sonucunda yeni dijital çözümler üzerinden yapılan toplam işlemlerin sayısı yüzde 55 oranında artmıştır."

Bankanın aktifleri 2016 sonunda 582 milyon avro oldu

Açıklamada, 2016 yılı sonunda banka aktiflerinin 582 milyon avro tutarında gerçekleştiği bildirildi.

Halkbank Üsküp'ün Makedonya'daki en büyük 5 banka arasında yer aldığı belirtilen açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi: 

"Halkbank Üsküp'ün 5 yıl içerisinde kaydettiği istikrar, mevduat tabanının 296 milyon avro artması ve 2016 sonunda 385,5 milyon avroya ulaşması ile müşterilerimizin desteği sayesinde gerçekleşmiştir. Mevduat tabanının artmasıyla birlikte kredi portföyü de aynı şekilde artmış olup tüm piyasa, ekonomi ve finansal koşullar detaylı olarak analiz edilmiş ve dış ekonomi koşullarına göre gerek bireysel gerek kurumsal alanda her müşteri profiline uygun ürünler dikkatli bir şekilde sunulmuştur. Bunun neticesinde banka sağlıklı bir portföye ve çalkantılı dönem koşullarında düşük takipteki kredi oranına ulaşmıştır. 2016 sonunda toplam net krediler 381 milyon avro tutarına ulaşarak 2011 yılı ile kıyaslandığında Halkbank'ın Makedonya piyasasına girdiği andan itibaren 5 yıl içerisinde 4 kat artmıştır."

Açıklamada, Halkbank Üsküp'ün karlılık bakımından Makedonya'da dördüncü banka olduğu da kaydedildi.

Halkbank Üsküp, Makedonya piyasasına, 1993'te kurulan IK Bankası'nı 2011 yılında satın alarak girdi.

Kaynak: Haberler.com

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