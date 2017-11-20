Türkiye’nin erkek giyim markalarından Globay, 18 Kasım Cumartesi günü Üsküp mağazasının açılışını gerçekleştirdi.

Şirketin ilk yurtdışı yatırımını yaptığı Üsküp’teki mağaza, Capitol Mall’da yapılan törenle hizmete verildi.



Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Adnan Kahil, T.C. Üsküp Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Bünymain Kutlu, MATTO Başkanı Aydoğan Ademovski, MÜSİAD Balkan Başkan Yardımcısı Ardiyan İsmaili ve diğer davetlilerin hazır bulunduğu açılış töreninde Globay Yöntim Kurulu Başkanı İbrahim Ayhan ve beraberindekiler de yer aldı.



Kurdele kesme töreninin ardından ziyaretçiler Globay’ın mağazasında yer alan ürünleri görme fırsatı buldu.