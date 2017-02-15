Kamu Gelirleri İdaresi, bugün yaptığı açıklamayla yıllık gelir vergisi beyannamesi süresinin 15 Mart’ta sona ereceğini hatırlattı.

Gerekli belgelerin son güne bırakılıp izdiham yaşanmaması çağrısında bulunulurken, 350 binden fazla kişinin daha gelir vergisi beyannamesini iletmesi gerekiyor.

Maaş veya emekli maaşı dışında gelir elde eden vatandaşları bağlayan gelir vergisi beyannamesi, vatandaşın yaşadığı şehir veya elektronik olarak yapılabiliyor.