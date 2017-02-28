2016 yılının ilk 9 ayı boyunca Makedonya'ya 199,45 milyon Euro değerinde doğrudan yatırım yapıldı.
Makedonya'ya geçen yıl en çok yatırım Almanya'dan 23,2 milyon Euro değerinde yatırım yapıldı. İkinci sırada ise 23,14 milyon Euro ile Türkiye yer alıyor. Ardından sırasıyla İtalya'dan 12,46 milyon Euro, Bulgaristan'dan 11,72 milyon Euro ve Lüksemburg'dan 11,48 milyon Euro değerinde yatırım yapıldı.
Geçen yıl ise en çok sanayi, mali ve sigorta etkinlikleri, madencilik, elektrik enerjisi, gaz gibi alanlarda yatırım yapıldı.
En Çok Doğrudan Yatırım Almanya ve Türkiye'den...
Büyükelçi Mucunski, Bandırma Belediyesinde...
Bugün İnşaat ve Gayrimenkul Fuarı Başlıyor
Arap İşadamlarının Hırvatistan'daki Yatırım...
Şirketler Meslek Lisesi Eğitimi Almış Eleman...
Yabancı Yatırımcılar Konseyi Yıllık Çalışmasını...
Makedonya’dan Rusya’ya Gıda İhracatı İçin...
İşsizlik Oranının En Yüksek Olduğu Avrupa...
Yorumlar