



2016 yılının ilk 9 ayı boyunca Makedonya'ya 199,45 milyon Euro değerinde doğrudan yatırım yapıldı.

Makedonya'ya geçen yıl en çok yatırım Almanya'dan 23,2 milyon Euro değerinde yatırım yapıldı. İkinci sırada ise 23,14 milyon Euro ile Türkiye yer alıyor. Ardından sırasıyla İtalya'dan 12,46 milyon Euro, Bulgaristan'dan 11,72 milyon Euro ve Lüksemburg'dan 11,48 milyon Euro değerinde yatırım yapıldı.

Geçen yıl ise en çok sanayi, mali ve sigorta etkinlikleri, madencilik, elektrik enerjisi, gaz gibi alanlarda yatırım yapıldı.