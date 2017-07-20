



Makedonya ile Türkiye hattında yolcu taşıyan Ekspres Tur yolcu sayısını üç katına çıkararak yolcu taşımada önemli bir çıkış yakaladı.

Ekspres Tur Yöneticisi Deniz Sagiri gazetemize yaptığı açıklamada, “Yolcularımızın bizi tercih etmesindeki en önemli etken hizmetteki kalitemiz ve istikrarımızdır. Ekspres Tur’u diğer firmalardan ayıran da kaliteli hizmeti ve istikrarıdır. 1981 yılından bu güne bu yollarda hizmetteyiz. Servislerimizi aksatmadan sunuyoruz. Müşterimizin güvenini bu şekilde alıyoruz” dedi.