Devlet İstatistik Kurumu, Ekim ayına ilişkin turizm rakamlarını açıkladı.

Ekim ayındaki toplam turist sayısı, 45 bin 625’i yabancı, 23 bin 787’si yerli olmak üzere toplamda 69 bin 412 olurken, geceleme sayısı 155 bin 719 olarak kayda geçti. Bu şekilde turist sayısında geçen yılın Ekim ayına göre %12,6, gecelemelerde ise %9,3’lük artış yaşandı.

Ocak-Ekim ayları arasındaki turist sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yerli turistlerde %5,3, yabancı turistlerde ise %4,8 oranında arttı. İlk 10 ayda Makedonya’ya gelen toplam turist sayısı 770 bin 580 oldu.

Ekim ayında Makedonya’ya gelen her beş yabancı turistten biri Türkiyeliydi. Söz konusu ayda 8 bin 756 Türkiyeli turist Makedonya’da ağırlanırken, Türk turistlerin geceleme sayısı 12 bin 914 oldu. Bununla birlikte, Türkiye uzun bir süredir Makedonya’ya en çok turist getiren ülke konumunda kalmayı başardı.

Türkiye’den gelen turistleri, 5 bin 504 turistle Yunanistan, 3 bin 568 turistle Sırbistan ve 3 bin 154 turistle Bulgaristan izledi.

Yerli turistlerin Ekim ayında en çok göl bölgelerine giderken, yabancı turistler çoğunlukla Üsküp’ü tercih etti.

Yabancı turistler genel olarak dört yıldızlı otelleri tercih ederken, beş ve üç yıldızlı oteller de ikinci ile üçüncü tercihleri oldu. Yerli turistlerde dört ve üç yıldızlı oteller yeğlenirken, hatırı sayılır bir bölümün kaplıcalara bağlı otellerde de gittiği kayda geçti.