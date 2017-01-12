Dünya Bankası, 2017 yılı dünya ekonomik büyüme beklentilerini yayınladı.

Buna göre 2017 yılında küresel çaptaki ekonomi büyüme beklentisi %2,7 olarak açıklandı. Gelişmiş ülkelerdeki ekonomi büyüme beklentisi %1,8’ken, gelişmekte olan ülkelerin büyüme oranının %4,2 olması öngörülüyor.

Makedonya’nın 2017’de %3,3 oranında büyüyeceğini tahmin eden Dünya Bankası, altı ay önce büyüme oranını %4 olarak açıklamıştı. Ekonomimizin 2018’de 3,7 oranında büyümesi Dünya Bankasının öngörüleri arasında yer alıyor.

Balkan Ülkelerinin Büyüme Oranları

Geçen yıl Makedonya, Sırbistan, Kosova, Karadağ ve Bosna Hersek’i içeren Batı Balkan bölgesinin ekonomisi ortalama %2,7 büyüdü. Bölgenini bu yıl %3,2, 2018’de %3,6 ve 2019’da %3,7 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor.

Arnavutluk’un hem bu 2017 hem 2018’de %3,5 oranında büyümesi beklenirken, Sırbistan ekonomisinin bu yıl %2,8, gelecek yıl ise %3,5 büyüyeceği tahmin ediliyor. Bu yılki ekonomik büyüme beklentisi %3,2 olan Bosna Hersek’in yanı sıra Kosova ekonomisinin %3,9 oranında büyüyeceği öngörülüyor.