Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, mecliste kabul edilen ve onayına sunulan 2017 yılı bütçe değişikliğini imzaladı.
İvanov, Türkiye’deki tatili nedeniyle bir haftalık yasal sürenin son saatlerinde bütçe değişikliğini onayladı.
Cumhurbaşkanlığından alınan onayla birlikte bütçe değişikliğinin resmi gazetede yayınlanması ve yürürlüğe girmesi bekleniyor.
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