Kendilerin vaat edilen sübvansiyonların henüz ödenmediğini gerekçe gösteren çiftçilerin, bugünden itibaren protestolara başlayacağı iddia edildi.

Yetkili kurumlardan aylarca sübvansiyonların ödeneceğine dair güvence aldıklarını kaydeden çiftçiler, şu ana kadar herhangi bir ödeme yapılmadığını belirtiyor.

Maliye Bakanlığı ise ödemelerin seçim yasası yüzünden yapılmadığını öne sürüyor. Seçim yasasına göre yeni hükümet kurulana kadar ödemelerin yapılması yasaklanıyor.

Tarım, Orman ve Su İşleri Bakanı Mihail Cvetkov da seçim yasası yüzünden çiftçiler ödeme yapılmadığını doğrularken, çözüm arayışı içinde olduklarını da belirtti.

Bugün Tarım, Orman ve Su İşleri Bakanlığı önünde protesto düzenlemesi planlanan çiftçilerin, Ustrumca-Radoviş, Koçana-İştip, Gradsko-Pirlepe ve Manastır-Pirlepe yollarını da kapatması bekleniyor.

Çifçitler, Maliye Bakanı Kiril Minoski ile Tarım, Orman ve Su İşleri Bakanı Mihail Cvetkov’la görüşme de talep ediyor.