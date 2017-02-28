Makedonya’nın Ankara Büyükelçisi Zvonko Mucunski, Bandırma’da temaslarda bulundu.

İlk olarak Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza tarafından karşılanan Büyükelçi Mucunski ve heyeti, iki ülke arasında tarihsel süreçten bugüne gelen ilişkileri ve ticaret, turizm ile kardeş kent ilişkilerini konuştu.

Türkiye’de kendini evinde hissettiğini kaydeden Büyükelçi Mucunski, “ Makedonya’nın bağımsızlığını kazandığında ilk tanıyan ülke Türkiye idi. Türkiye sadece Avrupa’da değil; dünya içerisinde de kalkınma içerisinde olan bir ülkedir. Göreve başladığım ilk günden beri kendimi Türkiye’de evimde hissediyorum. Geçtiğimiz yıl Makedonya’ya en fazla turistin Türkiye’den geldi. Makedonya’daki insanlarımızda Türkiye’yi tatile gidilecek en iyi ülkelerden biri olarak görüyor” dedi.

Belediye Başkanı Mirza ise, “Bandırmaya baktığımızda 150 bini aşkın nüfusuyla, limanıyla, üniversitesi ve sanayi potansiyeli ile çok cazip bir kent. Bu bölgede de çok fazla Makedonya göçmeni vatandaşımız yaşıyor. Makedonya’yı televizyonlardan izliyoruz ne kadar güzel ve gidilmesi gereken bir yer olduğunu görüyoruz. Büyükelçinin söylediği gibi Türk turistler de birinci sıradaymış inşallah en kısa sürede bizde ziyaret edeceğiz ve kardeş şehir görüşmelerine başlayacağız. Bizim bölgemizde turizm açısından potansiyeli çok yüksek bir bölgedir onun için çok hızlı büyümekte ve gelişmektedir. Makedonyalı dostlarımızı bölgemizde ve kentimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyarız. İki ülke arasındaki ikili ilişkiler hep en üst seviyede olmuştur ve bundan sonrada en iyi şekilde devam edeceğinden asla şüphem yoktur” ifadelerini kullandı.



Ziyaretin sonunda Belediye Başkanı Dursun Mirza Makedonya Büyükelçisi Zvonko Mucunski’ye Türk kahvesi ve fincan takımı hediye etti.

Büyükelçi Mucunski, daha sonra Bandırma Ticaret Odasını da ziyaret ederek, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi hususunda neler yapılabileceğini görüştü.

Kaynak: Bandırma Belediyesi