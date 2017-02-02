Büyükelçi Kara, ziyaretleri kapsamında Sütaş Makedonya Genel Müdürü haydar Yılmaz ve TAV Makedonya Genel Müdürü Alper Tunga Ersoy ile bir araya gelerek şirketlerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.
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