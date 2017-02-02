Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Makedonya'da faaliyet gösteren Türk şirketleri TAV ve Sütaş'ı ziyaret etti.

Büyükelçi Kara, ziyaretleri kapsamında Sütaş Makedonya Genel Müdürü haydar Yılmaz ve TAV Makedonya Genel Müdürü Alper Tunga Ersoy ile bir araya gelerek şirketlerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

