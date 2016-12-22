Makedonya Türkiye Ticaret Odası – MATTO, çeşitli konuların gündeme geldiği yönetim kurulu toplantısını dün akşam Stone Bridge otelinde gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara’nın da katıldığı toplantı, İstanbul’daki hain terör saldırısında şehit olanlar için bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.



Gündem maddelerinin yanı sıra yönetim kurulu üyeleri görevine yeni başlayan Büyükelçi Kara’yla sohbet etme fırsatı da buldu.

Toplantının sonunda MATTO Başkanı Eyüp Kahveci tarafından Büyükelçi Kara’ya yeni görevinde başarılar dilemek maksadıyla, görev süresi sona erip Makedonya’dan ayrılacak olan THY Üsküp Şube Müdürü İlker Baydar’a ise teşekkür etmek amacıyla plaket takdim edildi.



MATTO Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra toplantıda T.C. Üsküp Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Bünyamin Kutlu’da yer aldı.

