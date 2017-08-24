Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Maliye Bakanı Dragan Tevdovski’yle dün bir görüşme gerçekleştirdi.

Büyükelçilikten görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, “Göreve yeni atanan Sayın Bakan ile yapılan görüşme esnasında iki ülke arasındaki işbirliğinin daha üst seviyelere getirilmesi hususunda önümüzdeki dönemde daha yoğun çalışılacağı dile getirildi” denildi.

