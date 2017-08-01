Makedonya Meclisi, bugün ek bütçe değişikliklerini gündeme alacak. Cuma günü Bakanlar Kurulunda kabul edilen ek değişiklikler, aynı gün meclise sunulmuştu.

Bütçe değişikliği teklifine göre gelirler 184.7 milyar denar, giderler ise 203,3 milyar denar olacak. Bütçe açığının GSYİH’nin %2,9’una denk gelen 18,6 milyar denar olması öngörülüyor.



Meclisin, bütçe değişikliği ve Başsavcı Marko Zvrlevski’nin görevden alınmasıyla ilgili oturumları gerçekleştirdikten sonra tatile girmesi bekleniyor.