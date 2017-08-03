Makedonya meclisi, bugünkü oturumunda 2017 yılı bütçe değişikliklerini tartışacak.

Salı günü milletvekillerine bütçe değişiklikliğinin gerekliliğinin anlatan Maliye Bakanı Dragan Tevdovski, verim alınmayacak harcamaların kesildiğini ve aynılarının yerli şirketlere destek amacıyla kullanılacağını belirtti.

Bütçe değişikliği teklifine göre gelirler 184.7 milyar denar, giderler ise 203,3 milyar denar olacak. Bütçe açığının GSYİH’nin %2,9’una denk gelen 18,6 milyar denar olması öngörülüyor.