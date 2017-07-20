Makedonya meclisinde bugün 2017 bütçe değişikliği gündeme alınacak. Maliye ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek değişikliğin, birkaç gün içerisinde genel kurula getirilmesi planlanıyor.

Bütçe değişikliğiyle resmi geziler, tanıtımlar ve reklam gibi harcamalar kesilirken, hükümet radyodifüzyon vergisinin kaldırılması ve asgari ücretin 12 bin denara çıkmasına ilişkin devlet desteği verilebilmesi için bütçe sağlandığını belirtiyor.

Bütçe değişikliği teklifine göre gelirler 184.7 milyar denar, giderler ise 203,3 milyar denar olacak. Bütçe açığının GSYİH’nin %2,9’una denk gelen 18,6 milyar denar olması öngörülüyor.

Komisyonda görüşülecek teklif için 706’sı VMRO-DPMNE’den olmak üzere toplam 840 değişiklik önergesinin sunulduğu öğrenildi.