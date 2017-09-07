



Bulgaristan’a bir günlük ziyarette bulunan Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Başbakan Boyko Borisov ve Enerji Bakanı Temenujka Petkova ile görüştü.

Albayrak, “Türkiye Cumhuriyeti, enerji tedarik güvenliğini sağlayacak Bulgaristan ile enerji alanında her türlü işbirliğine hazır” dedi. Berat Albayrak, ev sahiplerinin 6 Eylül Bulgaristan Prensliği ile Doğu Rumeli'nin Birleşme Günü’nü tebrik etti.

İki ülke arasında gerek doğalgaz, gerekse elektrik enerjisi alanında enerji işbirliğinin derinleştirilmesi ele alındı. İki ülke doğalgaz tedarik güvenliği ve çeşitlendirilmesine ve sanayide ve evde kullanılan doğalgazın rekabete dayalı fiyatlandırılmasına yol açacak ortak projeler gerçekleştirme konusunda anlaştı. Başbakan Borisov, “Bulgaristan ve Türkiye stratejik ortaktır-iki ülke üzerinden doğal olarak gaz akışı gerçekleşiyor” diye vurguladı.

Albayrak’a Avrupa Birliği (AB) mevzuatı kapsamında gerçekleşmesi gereken Balkan Doğalgaz Dağıtım Merkezi kurulmasına ilişkin konseptin gerçekleştirilmesi ile ilgili bilgi verildi.



Görüşmede proje öncesi incelemeler kapsamında doğalgaz tedarikinde Türkiye dahi tüm giriş-çıkış noktaların ele alınacağı belirtildi. Bakan Petkova, Bulgaristan’da gaz dağıtım şebekesinin modernizasyonu ve genişletilmesine devam edildiğini anımsattı. Gaz dağıtım şebekesinin modernizasyonu ve genişletilmesinin Bulgaristan'dan Türkiye'ye transit gaz iletiminde kapasitenin artmasına, ülkemize yönelik gaz tedarik yollarının çeşitlendirilmesine de imkan vereceği kaydedildi. İki ülkenin üzerinde çalışmaya devam edeceği Türkiye ve Bulgaristan’ın doğalgaz sistemleri arasında doğalgaz bağlantı hattı kurulmasına ilişkin projenin stratejik önem taşıdığının altı çizildi.

Türkiye tarafından Bulgaristan’dan Türkiye’ye elektrik enerjisi ihracatı kapasitesinin artırılmasını sağlayacak ilave iletim hatları inşaat etme imkanlarının araştırılmasına ilgi gösterildi.

Kaynak: Kırcaali Haber