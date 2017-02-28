Bugün Üsküp fuarı çerçevesinde 14. Uluslararası İnşaat, inşaat malzemeleri ve inşaat mekanizmaları fuarı başlıyor. Bu fuara paralel olarak aynı zamanda 7. RealExpo - Uluslararası Gayrimenkul fuarı da açılacak.
İnşaat fuarında ziyaretçilere inşaat malzemeleri, inşaat hizmetleri, bakım, onarım gibi olanaklar sunulacak.
Fuat bugün başlayıp dört gün sürecek.
Bugün İnşaat ve Gayrimenkul Fuarı Başlıyor
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