



Bugün Üsküp fuarı çerçevesinde 14. Uluslararası İnşaat, inşaat malzemeleri ve inşaat mekanizmaları fuarı başlıyor. Bu fuara paralel olarak aynı zamanda 7. RealExpo - Uluslararası Gayrimenkul fuarı da açılacak.

İnşaat fuarında ziyaretçilere inşaat malzemeleri, inşaat hizmetleri, bakım, onarım gibi olanaklar sunulacak.

Fuat bugün başlayıp dört gün sürecek.