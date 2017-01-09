Enerji Düzenleme Komisyonu, bu gece yarısından itibaren benzinin yeni güncellenmiş fiyattan satılacağını açıkladı.

Yapılacak yarım denarlık zamla Eurosuper BS-95’in litre fiyatı 67, Eurosuper BS-98’in litre fiyatı ise 69 denardan satılacak.

Eurodizel’e zam yapılmazken litre fiyatı 53,5 denar kalacak.

İki hafta boyunca bu fiyatlardan satılacak olan akaryakıta yapılan zammın, dünya piyasalarında ham petrol fiyatlarının %1,6 oranında artmasından kaynaklandığı belirtiliyor.