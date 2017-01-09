Enerji Düzenleme Komisyonu, bu gece yarısından itibaren benzinin yeni güncellenmiş fiyattan satılacağını açıkladı.
Yapılacak yarım denarlık zamla Eurosuper BS-95’in litre fiyatı 67, Eurosuper BS-98’in litre fiyatı ise 69 denardan satılacak.
Eurodizel’e zam yapılmazken litre fiyatı 53,5 denar kalacak.
İki hafta boyunca bu fiyatlardan satılacak olan akaryakıta yapılan zammın, dünya piyasalarında ham petrol fiyatlarının %1,6 oranında artmasından kaynaklandığı belirtiliyor.
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