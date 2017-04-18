Makedonya Enerji Düzenleme Kurulunun kararıyla bu gece yarısından sonra akaryakıt yeni fiyatlarla satışa sunulacak.
Gece yarısı itibariyle Benzine 2,5 denar, Dizel'e ise 2 denarlık zam geliyor.
Eurosuper 95'in litresi 67,5 denar, Eurosuper 98'in litresi ise 69,5 denardan satılacak. Eurodizelin litresi ise 52,5 Denardan satılacak.
Benzine 2,5 Denar Dizel'e 2 Denarlık Zam Geliyor
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