Makedonya Enerji Düzenleme Kurulu, aldığı kararla gece yarısı itibariyle benzin ve dizelin litresi ikişer denarlık indirimle satışa sunulacak.
Bu gece yarısı itibariyle Eurosuper 95'in litresi 65 Denar, Eurosuper 98'in litresi 67 denar ve Eurodizelin litresi 52 denardan satılacak.
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