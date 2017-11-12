Son yıllarda Balkanları en çok ziyaret edenler arasında yer alan Türk turistler, Belgrad’ta da ilk sırada kendine yer buldu.

Belgrad Şehir İdare Sekreterliğinin ilk dokuz ayı kapsayan verilerine göre 769 bin turist Eylül ayı sonu itibariyle şehri ziyaret etti. Geçen yılın aynı dönemine göre turist sayısında %18’lik bir artış olurken, Türk turistler birinci sırada yer aldı. Türk turistleri, Almanya, Hırvatistan, İsrail ve Çin’den gelenler izledi.

Ağustos ve Eylül aylarında da Türk turistler birinciliği kimseye bırakmadı. Verilere göre Ağustos’ta Belgrad 92 bin 88 turisti ağırlarken, bunlardan 13 bin 409’u Türklerden oluştu.