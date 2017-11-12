



Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, “Gelecek için diyalog” isimli ekonomi forumuna katılmak üzere Avusturya’nın başkenti Viyana’ya gidiyor. Zaev’e Viyana ziyaretinde Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Koço Anguşev de eşlik ediyor.

Zaev forumda “Avrupa Entegrasyonu için bölgesel işbirliği” başlığı altında konuşma yapacak. Anguşev ise “Dijital dönemde yaşıyoruz! Yatırımcıların vizyonu ve tepkisi” başlığı altına konuşma yapacak.

Başbakan Zaev’in bugün öğle saatlerinde Avusturya Dışişleri Bakanı ve Gelecek Başbakan Sebastian Kurz ile görüşmesi bekleniyor.