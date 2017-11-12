Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, “Gelecek için diyalog” isimli ekonomi forumuna katılmak üzere Avusturya’nın başkenti Viyana’ya gidiyor. Zaev’e Viyana ziyaretinde Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Koço Anguşev de eşlik ediyor.
Zaev forumda “Avrupa Entegrasyonu için bölgesel işbirliği” başlığı altında konuşma yapacak. Anguşev ise “Dijital dönemde yaşıyoruz! Yatırımcıların vizyonu ve tepkisi” başlığı altına konuşma yapacak.
Başbakan Zaev’in bugün öğle saatlerinde Avusturya Dışişleri Bakanı ve Gelecek Başbakan Sebastian Kurz ile görüşmesi bekleniyor.
Başbakan Yardımcısı Anguşev MATTO Üyeleriyle...
AK: ‘Makedonya Ekonomisi Yılı 1,7 Büyümeyle...
2018 Yılı Bütçe Teklifi Bakanlar Kurulunda
MATTO, Kocaeli’deki Fuara Katıldı
Kamu İhale Kanun Değişikliği Bugün Mecliste...
Meclis Başkanı Caferi MÜSİAD Heyetini Kabul...
Belgrad’ı En Çok Türk Turistler Ziyaret...
İlk 9 Ayda Makedonya-Türkiye Arasındaki Ticaret...
Yorumlar