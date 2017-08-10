Başbakan Zoran Zaev, dün Türkiye’den gelen bir grup işadamını makamında kabul etti. Görüşmeyi sosyal medya hesabından duyuran Zaev, “Bugün, Makedonya’da yatırım yapmakla ilgilenen ve Türkiye’den gelen işadamlarıyla görüştüm. Makedonya’yı, vatandaşlara daha iyi bir hayat sunacak enerji imkanlarıyla geliştiriyoruz” ifadelerini kullandı.
Görüşmenin içeriğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı.
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