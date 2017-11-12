



Makedonya Türkiye Ticaret Odası (MATTO) bu akşam yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının konuğu Makedonya Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Koço Anguşev oldu.

Başbakan Yardımcısı Anguşev toplantıda söz alarak Makedonya hükümetinin ekonomik kalkınma planını tanıttı.

Toplantının başında MATTO Başkanı Aydoğan Ademoski, Konuk Anguşeve MATTO üyelerini ve yapılan çalışmaları anlattı.

Başbakan Yardımcısı Anguşev konuşmasının başında Türkiye’yi dost ülke olarak gördüğünün altını çizdi.

Anguşev, “Biz şirketleri yerli ve yabancı olarak ayırmıyoruz. Bizim için bu ülkede kayıtlı olan tüm şirketler Makedonya şirketleridir. Bu doğrultuda biz tüm şirketlere eşit şartlar sunup aynı politikayı yürüteceğiz” dedi.



Hükümet bütçesinde ekonomik kalkınma için ciddi rakam ayrıldığını söyleyen Anguşev, şirketlerin de bu doğrultuda destekleneceğini ifade etti.

Anguşev, “Devlet desteğinden yararlanma şartlarından en önemlisi şirketlerin çalışmalarından iyi netice elde etmesidir. Bu şekilde iyo şirketlerin daha da iyi olmalarına yol açacak” şeklinde konuştu.

Devlet olarak geçtiğimiz yıllarda iyi çalışmayan şirketlere destek verildiğini söyleyen Anguşev, “iyi şirketlerin destek alması ekonominin kalkınmaya katkı sağlayacak. Bu şirketler diğer şirketleri de bu yolda çekecek” dedi.

Destek almak için en önemli şartları da açıklayan Anguşev, “Birinci şart, bir önceki yılda elde ettiği gelirin geçen üç yılda elde ettiği ortalama gelirin üstünde olması gerekiyor. İkinci şart da çalışan sayısının azaltılmaması. Bu iki şartı dolduran şirketler destek almaya aday olabilir” şeklinde konuştu.



Başbakan Yardımcısı Koço Anguşev konuşmasının sonunda ihtiyacı olan herkese kapılarının her zaman açık olacağını söyledi.

Toplantının devamında ise Anguşev işadamlarının sorularını cevaplayıp fikirlerini dinledi.