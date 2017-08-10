Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Eşbaşkanlıklarına ilişkin Başbakanlık genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım imzasıyla yayımlanan genelgede, Türkiye'nin bazı ülkelerle imzaladığı anlaşmaların öngördüğü, ikili ticari ve ekonomik konuların ele alındığı Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantılarının düzenlenmesinde uyulacak esaslarla, bakan düzeyinde yapılacak KEK toplantılarına başkanlık edecek Bakanların genelgeyle belirlendiği anımsatıldı.Genelgede, KEK Eşbaşkanları listesinin yeniden düzenlendiği belirtildi.
T.C. Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Makedonya Karma Ekonomik Komisyonu Eşbaşkanı oldu. Akdağ, Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Myanmar, Somali ve Yemen Karma Ekonomik Komisyonlarına da eşbaşkanlık yapacak.
Buna göre, yapılacak KEK toplantılarına başkanlık edecek Bakanlar şunlar:
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: Bangladeş, Kamerun, Kongo Cumhuriyeti, Suudi Arabistan
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek; Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Umman
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık: Endonezya, Hırvatistan, Lüksemburg, Sırbistan
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ: Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Makedonya, Mynmar, Somali, Yemen
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Moldova, Özbekistan, Tacikistan
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Hollanda, Nikaragua, Slovakya
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya: Fransa, Guyana, Honduras, Kosova, Litvanya, Morityus
Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik: Belçika
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Faruk Özlü: Avusturya, Macaristan, Norveç
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu: Almanya, Botsvana, Vietnam, Zambiya
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki: Fildişi Sahili, İspanya, Nijer, St. Vincent ve Grenadinler, Surinam, Yeni Zelanda
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: Etiyopya, Güney Kore, İran, Kenya, Meksika, Mısır, Rusya Federasyonu, Türkmenistan, Yunanistan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak: Azerbaycan, Cezayir, Çin Halk Cumhuriyeti, Libya, Nijerya, Uganda, Venezuela
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Dominik Cumhuriyeti, Gabon, Laos, Slovenya, Uruguay
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba: Avustralya, Gürcistan, Paraguay, Sudan
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: Angola, Bolivya, Bulgaristan, Fas, Irak, Peru
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Afganistan, Guatemala, İsrail, Lübnan, Polonya, Senegal
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan: Arjantin, Benin, Mali, Tayland
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş: Brunei, Çek Cumhuriyeti, İtalya, Küba, Madagaskar
Maliye Bakanı Naci Ağbal: Cibuti, Gana, Kolombiya, Portekiz, Şili, Tanzanya
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz: Finlandiya, Gine, Güney Afrika, Moritanya, Sri Lanka
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli: Burundi, Ekvator Ginesi, Filipinler, Komorlar, Pakistan, Ukrayna
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu: Belarus, Burkina Faso, Eritre, Kamboçya, Malezya
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: Danimarka, Gambiya, Jamaika, Namibya, Romanya, Sierre Leone
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan: Brezilya, Çad, Ekvator, Hindistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Malavi, Malta.
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