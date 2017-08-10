Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Eşbaşkanlıklarına ilişkin Başbakanlık genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım imzasıyla yayımlanan genelgede, Türkiye'nin bazı ülkelerle imzaladığı anlaşmaların öngördüğü, ikili ticari ve ekonomik konuların ele alındığı Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantılarının düzenlenmesinde uyulacak esaslarla, bakan düzeyinde yapılacak KEK toplantılarına başkanlık edecek Bakanların genelgeyle belirlendiği anımsatıldı.Genelgede, KEK Eşbaşkanları listesinin yeniden düzenlendiği belirtildi.

T.C. Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Makedonya Karma Ekonomik Komisyonu Eşbaşkanı oldu. Akdağ, Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Myanmar, Somali ve Yemen Karma Ekonomik Komisyonlarına da eşbaşkanlık yapacak.

Buna göre, yapılacak KEK toplantılarına başkanlık edecek Bakanlar şunlar:

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: Bangladeş, Kamerun, Kongo Cumhuriyeti, Suudi Arabistan

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek; Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Umman

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık: Endonezya, Hırvatistan, Lüksemburg, Sırbistan

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ: Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Makedonya, Mynmar, Somali, Yemen

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Moldova, Özbekistan, Tacikistan

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Hollanda, Nikaragua, Slovakya

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya: Fransa, Guyana, Honduras, Kosova, Litvanya, Morityus

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik: Belçika

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Faruk Özlü: Avusturya, Macaristan, Norveç

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu: Almanya, Botsvana, Vietnam, Zambiya

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki: Fildişi Sahili, İspanya, Nijer, St. Vincent ve Grenadinler, Surinam, Yeni Zelanda

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: Etiyopya, Güney Kore, İran, Kenya, Meksika, Mısır, Rusya Federasyonu, Türkmenistan, Yunanistan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak: Azerbaycan, Cezayir, Çin Halk Cumhuriyeti, Libya, Nijerya, Uganda, Venezuela

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Dominik Cumhuriyeti, Gabon, Laos, Slovenya, Uruguay

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba: Avustralya, Gürcistan, Paraguay, Sudan

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: Angola, Bolivya, Bulgaristan, Fas, Irak, Peru

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Afganistan, Guatemala, İsrail, Lübnan, Polonya, Senegal

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan: Arjantin, Benin, Mali, Tayland

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş: Brunei, Çek Cumhuriyeti, İtalya, Küba, Madagaskar

Maliye Bakanı Naci Ağbal: Cibuti, Gana, Kolombiya, Portekiz, Şili, Tanzanya

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz: Finlandiya, Gine, Güney Afrika, Moritanya, Sri Lanka

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli: Burundi, Ekvator Ginesi, Filipinler, Komorlar, Pakistan, Ukrayna

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu: Belarus, Burkina Faso, Eritre, Kamboçya, Malezya

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: Danimarka, Gambiya, Jamaika, Namibya, Romanya, Sierre Leone

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan: Brezilya, Çad, Ekvator, Hindistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Malavi, Malta.