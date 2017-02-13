Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ve Ekonomi ile Mali İşlerden Sorumlu Komiseri Pierre Moscovici, ekonomideki tahminlerini bugün Brüksel’de açıkladı.
Buna göre Makedonya ekonomisinin 2017 yılında %3,2 büyüyerek Avrupa’da altıncı en yüksek büyümeyi gerçekleştirmesi bekleniyor. 2018’deki %3,6’lık büyümeyle, ülke ekonomisinin Avrupa’da en çok büyüyen ikinci ekonomi olacağı da Avrupa Komisyonunun tahminleri arasında yer aldı.
Bu yıl içerisinde Romanya ekonomisinin %4,4, Lüksemburg’un %4, Malta’nın %3,7, Macaristan’ın %3,5, İrlanda’nın %3,4 ve Polonya ekonomisinin de %3,2 büyümesi öngörülüyor.
2018 yılında ise Malta’nın %3,7’lik ekonomik büyümeyle, %3,6 olarak tahmin edilen Makedonya ve Slovakya’nın önünde en çok büyüyen Avrupa ekonomisi olması bekleniyor.
Avrupa Komisyonu raporuna göre %24,4 olarak kayda geçen Makedonya’daki işsizlik oranının bu yıl %23,2’ye, 2018’de ise %22’ye düşeceği tahmin ediliyor.
Raporda Avrupa Birliği ekonomisinin 2017’de %1,6, 2018’de ise %1,8 büyümesi de öngörüler arasında yer alıyor.
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