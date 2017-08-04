Bakanlar Kurulu, 19. toplantısında asgari ücret yasası değişiklik teklifini kabul etti. Böylece asgari ücretin 9 bin denardan 12 bin denara (yaklaşık 200 avro) çıkartılması için yasal işlemler başlatıldı. Yasa değişikli teklifi kabul edildikten sonra hemen meclise gönderildi.

Asgari ücret artışı nedeniyle şirketlere 2018 yılının ilk aylarına kadar devlet bütçesinden aylık 1,5 milyon avro destek sağlanacak. Devlet desteği kademeli olarak düşürülecek.

Kamu Gelirleri İdaresinin verilerine göre Makedonya’da sigortalı çalışanların %20’si ya da 130 bin kişi 12 bin denarın altında maaş alıyor.