Hırvatistan’ın önde gelen gazetelerinden Jutarnji List, Arap işadamlarının Adriyatik denizinde yatırım yapma istekleri ve helal standartlarla ilgili bir haber yayınladı.

Arap işadamlarının Adriyatik kıyısında beş yıldızlı lüks otel inşa etmek için tek şartı olduğu kaydedilirken, bunun özel plajların açılmasına imkan verilmesi olarak aktardı.

Haberde, Bosna Hersek’te sadece otel müşterilerine açık olan plajların açıldığı ancak Hırvatistan’da mevcut yasalarla bunun önüne geçildiği kaydedildi.

Hırvatistan’da helal standartlar için var olan ilginin günden güne arttığı, bugün 16 otel, 10 restoran ve 7 turizm ajansının helal sertifika sahibi olduğu, helal turizmin yılda 150 milyon dolarlık büyük bir Pazar olduğuna vurgu yapıldı.

Arap turistlerin diğer turistlere göre 500 dolar daha fazla harcayıp kısa bir tatil için kişi başı 1700 dolar kadar harcama yaptığı, 7-15 kişilik ailelerin en iyi hizmeti istediği belirtiliyor.

Buna rağmen haberde açıklamalarda bulunan denizci, turizm işletmecisi ve ekonomistler Adriyatik kıyısının Arap işadamlarına verilmesine olumlu bakmadıkları ve “Bize geleceklerine Türkiye’ye gitsinler” diye söyledikleri görülüyor.