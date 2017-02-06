Enerji Düzenleme Komisyonu, akaryakıttaki yeni zamlı fiyatları açıkladı.

Eurosuper BS-95 benzinin fiyatı yarım denarlık artışla 66,5 denardan, Eurodizel ise yine yarım denarlık zamla 53 denardan satılacak.

Eurosuper BS-98’in fiyatı ise 68,5 denar kalacak. Fiyatlar bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.