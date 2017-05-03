Enerji Düzenleme Komisyonu, bugünden geçerli olmak üzere akaryakıt fiyatlarında 1,5 denarlık indirim yaptı.

Bununla birlikte Eurosuper BS-95’in fiyatı 66, Eurosuper BS-98’infiyatı ise 68 denara düştü. Eurodizel ise 51 denardan satılmaya başlandı.

Komisyon, 1,5 denarlık indirim dünya piyasasında ham petrol fiyatlarının geçtiğimiz iki hafta içerisinde %4,86 oranında düşmesine bağladı.