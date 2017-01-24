Enerji Düzenleme Komisyonu, gece yarısından itibaren akaryakıtta geçerli olan yeni fiyatları açıkladı.
Buna göre benzin ve dizel fiyatlarında 0,5 ile bir denar arasında indirim yapıldı.
Eurosuper BS-95 benzinin litre fiyatı, bir denarlık azalmayla 66 denara düştü. Eurosuper BS-98 ise yarım denarlık indirilme 68,5 denardan satılmaya başlandı. Bir denarlık indirimle Eurodizel’in yeni fiyatı ise 52,5 denar oldu.
Akaryakıt Fiyatlarında Küçük İndirim
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