Enerji Düzenleme Komisyonu, gece yarısından itibaren akaryakıtta geçerli olan yeni fiyatları açıkladı.

Buna göre benzin ve dizel fiyatlarında 0,5 ile bir denar arasında indirim yapıldı.

Eurosuper BS-95 benzinin litre fiyatı, bir denarlık azalmayla 66 denara düştü. Eurosuper BS-98 ise yarım denarlık indirilme 68,5 denardan satılmaya başlandı. Bir denarlık indirimle Eurodizel’in yeni fiyatı ise 52,5 denar oldu.