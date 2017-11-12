



Avrupa Komisyonu (AK) tarafından yayınlanan 2017 sonbahar ekonomi raporuna göre Makedonya ekonomisi bu yılı yüzde 1,7’lik büyümeyle kapatacağı tahmin ediliyor.

Raporda yılın ilk yarısında var olan siyasi kriz nedeniyle ekonomik hareketliliğin ve yatırımların bir duraklama yaşadığı da belirtiliyor. Ayrıca yeni hükümetin planladığı ekonomik politika ve reformların ardından yatırımcıların Makedonya’ya yeniden ilgi uyandırabileceği de ifade ediliyor.

AK raporundaki tahminlere göre ise gelecek yıl Makedonya ekonomisinde yüzde 2,7 oranında büyüme, 2019 yılında ise yüzde 3,2 oranında büyüme kaydedilecek.