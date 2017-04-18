



Merkezi İstanbul'da bulunan Viento Aydınlatma Firması 2013 yılından bu yana ürünlerini Makedonya piyasasında sergilemeye başladı. 4 yıllık gibi bir kısa zaman diliminde adını duyurmayı başaran Viento Aydınlatma Firması, geniş referans listesi de oluşturdu.

Viento Aydınlatma, Makedonya'da bir çok ünlü otel, restoran, düğün salonu, cami, kilise gibi önemli yapıların aydınlatmalarını yaptı. Makedonya yanı sıra Balkanların önemli merkezlerine de açıldı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Viento Aydınlatma Firma Sahibi Canberk Ahmetoğlu, "Balkanlara açılmak için Üsküp'te iş kurmayı tercih ettik. Ailemiz Makedonya kökenli. Buradaki hem kültürel bağlarımız hem de piyasadaki talep nedeniyle Makedonya'da iş kurmayı tercih ettik. Bizim fabrikamız İstanbul'da. Ürünlerimizi oradan getiriyoruz. Üsküp, Belgrat, Zagreb gibi Balkanların önemli şehirlerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Büyük oteller, büyük iş merkezleri, düğün salonların aydınlatmalarını yapıyoruz." dedi.

'Viento İsmi Makedonya'da Biliniyor'

Artık Makedonya'da Viento isminin duyulduğunu ifade eden Ahmetoğlu, ürünlerin kalitesinin de herkes tarafından bilindiğini söyledi.



Yaptıkları en önemli çalışmalardan da söz eden Ahmetoğlu, "Bir çok önemli otel, düğün salonu gibi önemli yerlerin aydınlatmasını yaptık. Bunların arasında Belgrat'ta Zlatnik Oteli, Karadağ'da Sato Oteli, Ustruga'da Mirrage Oteli, Kalkandelen'de İnci Düğün Salonu, Şuto Orizari'de Hamdi Paşa Camii'nin avizesini yaptık. Bu cami Makedonya'da en büyük avizeye sahip cami özelliğine de sahip oldu. Gostivar'da da iki caminin aydınlatmasını yaptık. Kiliselerde de çalışmalarımız var." dedi.

İşlerde Düşüş Yaşandı

Viento Aydınlatma Firma Sahibi Canberk Ahmetoğlu, önümüzdeki yıllarda tüm Balkanlara ve Avrupa'ya da yayılmayı amaçladıklarını belirtti.

Makedonya'daki ekonomik durumu da değerlendiren Ahmetoğlu, "Son dönemlerde ülkede yaşanan gelişmeler ve protestolar nedeniyle işimizde biraz sıkıntı yaşadık. İşlerde düşüş göründü. İnşallah ülkedeki durumlar yoluna girer de tekrar işimize dönmeye başlarız. Burada 2 Milyon insan yaşıyor. Hepimizin burada kardeşçe yaşaması gerekiyor. Birlik olursak daha güçlü olacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

'Müşterilerin İsteğine Göre Ürün Yapıyoruz'

Sundukları ürünler hakkında da bilgi veren firma sahibi Ahmetoğlu, "Ürünler anlamında bizim fabrikamız istediğiniz bütün ürünleri yapabilme kabiliyetinde. Örnek olarak müşterilerimiz herhangi bir model ister, istediği o modelin aynısından yapabiliyoruz. O konuda gerçekten sağlıklı bir fabrikamız var. İstenilen ürün, istenilen boyutlar, çok kristalli, az kristalli, mesingden olur, camdan olur müşterilerin talebine uygun bir şekilde üretim yapabiliyoruz." şeklinde konuştu.

Son olarak asıl amaçlarını açıklayan Canberk Ahmetoğlu, "İnsanları bu ürünler için İstanbul'a kadar gitmek zorunda kalıyorlardı. Bizim amacımız İstanbul'u buradaki insanların ayağına getirmek." şeklinde ifadelere yer verdi.

Viento Aydınlatma firmasının satış merkezi Üsküp merkezinde Meclis binasının hemen yanında bulunuyor.