Avrupa Yaşam ve İş Standartlarını İyileştirme Vakfı – Eurofound , 2016 yılında Avrupa Birliği ülkelerindeki en düşük aylık maaşları açıkladı.

AB üyesi 28 ülkeden 22’sinin yer aldığı sıralamada Lüksemburg, 1998 avro maaşla, AB üyeleri arasında en yüksek ortalamaya sahip oldu. Hollanda 1551 avro ve Belçika 1531 avroluk en düşük maaşla ilk üçte yer aldı.

Bulgaristan ise 235 avroyla AB ülkeleri arasında en düşük maaşa sahip ülke olarak kayda geçti. Komşuyu, 321 avroluk en düşük maaşla Romanya izledi. Bu büyük farka karşın Romanya ve Bulgaristan, 2010-2017 yılları arasında maaşların en çok arttığı ülkeler oldu. 7 yıllık süreçte Bulgrasitan’da maaşlar %83,6, Romanya’da ise %79,1 oranında artış gösterdi.

AB’nin ilk 15 üyesindeki en düşük maaşların, daha sonradan üye olanlara nazaran daha yüksek olduğu görüldü.