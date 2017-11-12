Maliye Bakanı Dragan Tevdovski, dün ekonomi odalarıyla 2018 yılı bütçe teklifini tartışmaya açtı.

Bakanlığın tasarladığı bütçe 211,7 milyar denarla (3,44 milyar avro) Makedonya tarihinin en büyük bütçesi olarak göze çarpıyor. Gelirler, 193,5 milyar denar (3,15 milyar avro) olarak hesaplanırken, bütçe açığı 24,7 milyar denar (300 milyon avro) olacak.

Sermaye yatırımlarına yaklaşık 400 milyon avronun ayrıldığı bütçe, 2017 yılına göre gelirlerde %4,7, giderlerde ise %4,1 oranında artış sağlayacak. Giderlerin %32’sini emekli maaşları ve sosyal yardımlar oluştururken, ekonomik kalkınma ve mali işlete %19, sağlığa %14, eğitim ve spora %11, inşaat, ulaştırma, haberleşme, tarım ve ekolojiye %5’er, savunmaya %3, dışişleri, AB’yle bütünleşme ve kültüre %2, yargıya %1’lik pay ayrılacak.