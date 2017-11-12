Maliye Bakanı Dragan Tevdovski, bugün Makedonya Ticaret Odasında düzenlenen toplantıyla iş dünyasına 2018 yılı bütçe teklifini tanıttı.

Tanıtımda Makedonya’nın önde gelen şirketleri yer aldı. Makedonya Ticaret Odası Başkanı Branko Azeski, geçen yıl yapılan görüşmelerde iş dünyasının bütçe teklifinin hazırlanmasına katkı sağlaması anlaşmasına uyulmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.



Bakan Tevdovski ise 2018 yılı bütçe teklifinin ana parametrelerini işadamlarına tanıtırken, tavsiyelerini ve sorularını da dinledi.

2018 Yılı Bütçe Teklifi

Bakanlığın tasarladığı bütçe 211,7 milyar denarla (3,44 milyar avro) Makedonya tarihinin en büyük bütçesi olarak göze çarpıyor. Gelirler, 193,5 milyar denar (3,15 milyar avro) olarak hesaplanırken, bütçe açığı 24,7 milyar denar (300 milyon avro) olacak.



Sermaye yatırımlarına yaklaşık 400 milyon avronun ayrıldığı bütçe, 2017 yılına göre gelirlerde %4,7, giderlerde ise %4,1 oranında artış sağlayacak. Giderlerin %32’sini emekli maaşları ve sosyal yardımlar oluştururken, ekonomik kalkınma ve mali işlete %19, sağlığa %14, eğitim ve spora %11, inşaat, ulaştırma, haberleşme, tarım ve ekolojiye %5’er, savunmaya %3, dışişleri, AB’yle bütünleşme ve kültüre %2, yargıya %1’lik pay ayrılacak.