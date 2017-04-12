2017’nin İlk İki Ayında Makedonya-Türkiye Ticaretinde Düşüş

Devlet İstatistik Kurumu, Ocak ve Şubat aylarını kapsayan dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Buna göre yılın ilk iki ayında Makedonya’nın toplam dış ticaret hacmi 101 milyar 966 milyon 800 bin denar (1,66 milyar avro) oldu. İhracat %10,6’lık artışla 43 milyar 272 milyon 293 bin denara (703 milyon avro) yükselirken, ithalat da %11,4 oranında artarak 58 milyar 694 milyon 507 bin denar (953 milyon avro) olarak açıklandı.

Dış ticaret açığı 15 milyar 422 milyon 215 bin denar (250 milyon avro) olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı %73,7 olarak kayda geçti.

2017’nin ilk iki ayında Makedonya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi ise %5,5 oranında düşüş gösterdi. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 50,6 milyon avro olan ticaret hacmi bu yılın ilk iki ayında 49,9 milyon avroya düştü. Bu düşüşün nedeni Makedonya’dan Türkiye’ye ihraç edilen ürünlerde yaşandı. Türkiye’den Makedonya’ya yapılan ithalat ise %4,1 oranında arttı ve 41 milyon avroya yükseldi.

Türkiye, ilk iki aylık süreçte Makedonya’nın en iyi 10.’ncu ticari ortağı oldu.