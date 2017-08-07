Makedonya meclisi, dün düzenlenen oturumda bütçe değişikliğini 61 evet ve 2 hayır oyuyla kabul etti. VMRO-DPMNE milletvekilleri oylamaya katılmadı. Buna gerekçe olarak sermaye yatırımlarının azaltılması ve teklif ettikleri hiçbir bütçe değişikliğinin kabul edilmemesini gösterdi.

10 günlük komisyon ve 5 günlük genel kurul tartışmalarının ardından kabul edilen bütçe değişikliğiyle, 47 milyon avroluk sermaye yatırımları kesildi.

Muhalefet, bu kesintilerin halkın standartlarını arttırmayacağını ve bütçenin ekonomik kalkınmaya katkı sağlamayacağı görüşünü belirtirken, iktidar lüks harcamaların azaltıldığını ve kesintilerin asgari ücretin arttırılması ile tarımcılara destek verilmesine aktarılacağını kaydetti.