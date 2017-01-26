24 Ocak itibariyle Makedonya genelinde 17 bin 600 ton tütün alımı gerçekleşti.

Tarım, Ormancılık ve Su İşleri Bakanlığı, tütüncülerin kilogram başına ortalama 193,84 denar aldığını, ödemelerin %90’ının tamamlanarak toplam 3,56 milyar denarın hesaplara yatırıldığını açıkladı.

Bakanlık, tütünde kilogram başına 60 denarlık teşvik ödendiğini ve bu sayede de tütüncülerin kilogram başına 253 denar aldıklarını belirtti.

15 Mart’ta sona erecek olan tütün alımlarında şu ana kadar planlanan 20 bin tonun neredeyse %90’lık kısmı alındığı görüldü.