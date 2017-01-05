Tarım, Ormancılık ve Su İşleri Bakanlığı 4 Ocak itibariyle 14 bin 588 ton tütün alımı yapıldığını ve kilogram başı fiyatın ortalama 192,08 denar olduğunu açıkladı.

Tütün alımının başladığı 15 Kasım tarihinden bu yana dokuz şirketin tütün alımı hedefinin %75’ini gerçekleştirdiği, tütüncülere yapılması gereken ödemelerin %93’ünün yapılarak hesaplarına 2 milya 612 milyon denar aktarıldığı kaydedildi.

Bakanlık, tütüncülere kilogram başına 60 denar teşvik verildiğini böylece tütüncülerin bir kilo tütünden 252 denar kazandığını belirtti.

2016 yılı hasatından toplam 20 bin ton alınması öngörülüyor.