





Üsküp fuar merkezinde bu yıl 14.’sü düzenlenen İnşaat ve 7.’si düzenlenen Emlak Fuarının açılışı yapıldı.

İnşaat firmalarının yanı sıra ev ve bahçe dekorasyonu ile binaların güvenlik ve tadilatıyla ilgili hizmet veren şirketler yer aldı.

Açılışta konuşan İsviçre Büyükelçisi Sybille Suter Tejada, inşaat sektörünün enerji tasarrufu ve hava kirliliğinin önüne geçilmesi açısından önem taşıdığını söyledi. Sektörün, küresel elektrik enerjisinin %40’ını kullandığını ve aynı oranda hava kirliliğine neden olduğunu vurgulayan Tejada, bu yüzden İsviçre olarak Makedonya’daki elektrik enerjisi tasarrufu projesine destek verdiklerini söyledi.



Siyasi krize rağmen inşaat sektörünün büyümeye devam ettiğini kaydeden İnşaat Odası Başkanı Robert Hot, yatırım ve teşviklerle bu yıl sektörün %5 büyümesini beklediklerini sözlerine ekledi.

Doğrudan 100, dolaylı olarak ise yaklaşık 200 şirketin katıldığı fuar 4 Mart’a kadar açık kalacak. Fuara giriş ücreti 80 denar olarak belirlendi.

