



23 Ocak Pazartesi günü başlayacak ikinci eğitim dönemi için okullarda hazırlıklar yapılmaya başladı. Bunlardan biri de Zdunye'deki köy okulu.

"Mustafa Kemal Atatürk" İlköğretim okuluna baplı Zdunye köy okulunun tadilatı öğretmenler ve diğer çalışanlar tarafından gönüllü olarak yapıldı. Öğretmenlerin de bizzat katıldığı bu tadilat çalışmalarının ardından okul hazır hale geldi.

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda ise "Öğrencilerimize daha iyi şartlar sunmak için durmadan çalışıyoruz." ifadelerine yer verildi.