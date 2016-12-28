Yunus Emre Ensitüsü Öğretim Merkezi Müdürü Kerim Sarıgül, T.C. Üsküp Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Tamer Sevim, Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü İsmail Kocayusufoğlu ve Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdür Vekili Fuat Korkmaz, Makedonya'nın başkenti Üsküp'e bağlı Aşağı Koliçan ve Cvetova'daki ilkokullara ziayret gerçekleştirdi.



Koliçan "Mustafa Kemal Atatürk" İlköğretim Okulu ve Cvetova "Aliya Avdoviç" İlköğretim Okulu'nda Türkçe eğitim gören öğrencilerle bir araya gelen Yunus Emre Enstitüsü heyeti öğrencilere hikaye kitapları hediye etti.

Heyet ayrıca Aşağı Koliçan "Mustafa Kemal Atatürk" İlköğretim Okulu Müdürü Sabri İmer'e , Cvetova Aliya Avdoviç İlköğretim Okulu Müdürü Kenan İmeri'ye ve burada görev yapan öğretmenlere teşekkürlerini sundu.