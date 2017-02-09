Üsküp "Yosip Broz Tito" lisesi müdür ve öğretmen kadrosunun bir bölümünden oluşan grup Sırbistan'ın başkenti Belgrat'ta düzenlenen 'Eğitimde yeni teknolojiler' fuarına katıldı.
"Yosip Broz Tito" Lisesi öğretmenleri fuar kapsamında Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanı Piştar Lutfiu ile de görüştü. Ziyarette "Yosip Broz Tito" lisesinde ders veren Türk öğretmenlerin bir bölümü de yer aldı.
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