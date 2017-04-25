Makedonya Cumhuriyeti'nde liselere kayıt ilanı açılmasıyla birlikte öğrenciler kayıt yapmak istedikleri liseleri araştırmaya başladı. Bu nedenle Üsküp'te Türkçe eğitim veren liselerden biri olan 'Yosip Broz Tito' lisesi yarın adaylarına kapılarını açacak.
Öğrenciler, veliler, öğretmenler ve diğer ilgilenenler yarın saat 11.00 itibariyle okulu ziyaret edip, oradaki şartlar, verilen eğitim, program, öğretmen kadrosu, teknik donanım gibi bir çok konu hakkında bilgi alabilecek.
'Yosip Broz Tito' Lisesi Yarın Kapılarını...
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