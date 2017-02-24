Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı(YÖK), aldığı kararla Uluslararası Vizyon Üniversitesinin tanıdı.
Üniversiteden yapılan açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti YÖK Yürütme Kurulunun 16270968-303.99 sayılı kararına binaen, 22.02.2017 tarihli toplantısında Makedonya Yükseköğretim Kurumlarından ‘Uluslararası VİZYON Üniversitesinin’ tanınmasına karar verilmiştir” denildi.
YÖK, Uluslararası Vizyon Üniversitesini Tanıdı
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