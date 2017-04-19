İnsani Yardım Kuruluşu “Kaliri i Miresise”, bu yıl beşincisi düzenlenen “Yetimler Haftası” kampanyasını başlattı.

Türkiye’den derneğin ana sponsoru İnsani Yardım Vakfının (İHH) temsilcilerinin de bulunduğu bir basın toplantısıyla “Kaliri i Miresise” Başkanı Rufat Şerifi konu hakkında bilgi verdi.

Yetimlerin toplum için bir emanet olduğuna dikkat çeken Şerifi, söz konusu yetimler haftası kapsamında çocukların çeşitli tarihi ve kültürel öneme sahip ziyaretler gerçekleştireceğini belirtti.



Şerifi, “25 yıllık tarihimizde bu emaneti en iyi şekilde muhafaza etmeye çalıştık. Eğitim alanında yaptığımız çalışmalarda tek amacımız çocukların üretken, kendi ortamlarında pozitif ve yarınlara umutla bakmalarını sağlamak” dedi. Düzenleyecekleri etkinlikte çocukların iyi vakit geçirmelerini dileyen Şerifi, faaliyetin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerini noktaladı.

Basın toplantısında Derneğin Başkan Yardımcısı Muhamed İsmaili ve Yetimler Sektörü Sorumlusu Muamer Şkriyel de konuştu.



Basın toplantısında derneğin yaptığı çalışmalardan oluşan bir video da gösterildi.

“Yetimler Haftası 2017” etkinliğinin merkezi töreni 21 Nisan Cuma günü saat 17.00’de Üsküp Türk çarşısındaki Sulu Han’da yapılacak.