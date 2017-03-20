



Vrapçişte İlköğretim Okulu İngilizce Öğretmeni Naciye Süleymani Kalkandelen 'Güneydoğu Avrupa' Üniversitesi, ‘İngiliz Dili ve Edebiyatı‘ Bölümünde mezun olduktan sonra aynı üniversitede mastırını yaptı. İlginç bir konu seçen Naciye Süleymani bilim dünyasına yaptığı araştırmasıyla yeni bir yön kattı.

İlginç ve bir o kadar da dikkat çekici olan araştırma tüm hocalar tarafından olumlu pekiştireçler aldı. 1 Mart 2017 tarihinde "Makedonya’da Karma ve Tek Cinsiyetli Sınıflarında İngilizce Dil Öğrenme Motivasyonları, Tutumları ve Algılar Analizi" adlı konunun savunmasını tez danışman hocası Prof. Dr. Arafat Şabani ve komisyon üyeleri Prof. Dr. Brineka Caferi ve Prof. Dr. Agim Poşka’ya savunarak mastır unvanına sahip oldu.

Naciye Süleymani, konu hakkında gazetemize yaptığı açıklamada, "İkinci Dil Edinimi (SLA), özellikle erkek ve kızlar arasındaki dil edinimini öngören, dil öğrenimine ve toplumsal cinsiyet başarısına yönelik tutumlara olan ilgimi artıran ana konudur. Araştırma liselerde yapılmıştır. Amaç, karma ve tek cinsiyetli sınıflardaki toplumsal cinsiyet başarısının önemini ortaya çıkarmaktır. Bu araştırma yalnızca kızların değil, erkeklerin de İngilizceyi kolayca öğrenebileceğini göstermek için yapılmıştır. Bunun dışında da çok önemli bir husus olan, öğretmenin tek cinsiyetli sınıflarda öğrencileri daha kolay motive etmesi kolaylığıdır. Buna ek olarak, öğrencilerin beyin fonksiyonları, eğitim psikolojisi ve öğrenme stilleri de dikkate alınmıştır. Araştırma, ebeveynlerin genellikle dil öğreniminde cinsiyet meselesiyle ilgili basmakalıpları gidermek için yapılmıştır. Genellikle kızların daha iyi dil öğrenenleri olduğunu ve erkekler ise FEN bilimlerinde daha iyi olduğunu iddia etmektedirler. Çalışma, Makedonya Cumhuriyeti'ndeki Üsküp ve Gostivar'da bulunan üç farklı lisede yapılmıştır. Araştırmaya doksan lise öğrencisi katılmıştır. Araştırma kız sınıflarında, erkek sınıfları ve karma sınıflarda yapılmıştır. Araştırmanın bulguları, dil öğrenimi sırasında tek cinsli sınıfta daha etkili olduğunu göstermiştir. Üstelik bulgular, tek cinsli sınıflardaki öğrencilerin yalnız dil dersi İngilizce değil de aynı zamanda da diğer tüm konularda da daha başarılı olabilecekleri kanıtlanmıştır. Bu araştırmanın bulguları, Makedonya'daki yabancı dil öğretmenleri için yararlı etkilere sahiptir. Bu çalışma, Makedonya Cumhuriyeti eğitim sistemine ve müfredata da yeni bir dönem açabilir mahiyetindedir." sözlerini ifade etti. Ü.S.